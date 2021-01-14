عاجل.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو التنمر على مواطن من ذوي الاحتياجات في الدقهلية

كشفت وزارة الداخلية في بيان لها، ملابسات تداول مقطع فيديو على "فيس بوك" يتضمن قيام مجموعة من الأشخاص بالتنمر على أحد المواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة بالدقهلية.





وقالت الوزارة، إنه في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" يظهر فيه مجموعة من الأشخاص يتنمرون على أحد الأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة "معاق ذهنيًا" والتهكم عليه والسخرية منه.





وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من تحديد شخصية المجني عليه وتبين أنه مقيم طرف والدته بدائرة مركز شرطة نبروه، كما تم تحديد المتهمين وتبين أنهم (4 أشخاص - مقيمين مركز شرطة نبروه)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة بقصد السخرية من المجني عليه.



