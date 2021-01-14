5 مناصب حساسة تولاها صفوت الشريف في حياته.. تعرف عليها

الخميس 14/يناير/2021 - 03:16 ص
صفوت الشريف
صفوت الشريف
توفى صفوت الشريف، رئيس الإعلام السابق منذ قليل إثر إصابته فيروس كورونا المستجد، وخضوعه للعزل فى أحد المستشفيات.

صفوت الشريف من مواليد 19 ديسمبر 1933، وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية، وكان عضوًا مؤسسًا بالحزب الوطني المنحل فى عام 1966.

وخلال مسيرة حياته، تولى صفوت الشريف عددًا من المناصب الحساسة، ونعرضها لكم في السطور التالية:

1- عمل ضابطا بالمخابرات العامة في فترة الستينات من القرن الماضي حتى محاكمته من قبل محكمة الثورة المصرية عام 1968 في قضية انحراف المخابرات في عهد صلاح نصر.

2- عمل رئيسا للهيئة العامة للاستعلامات في عهد السادات.

3- عمل وزيرا للإعلام.

4- عمل رئيسا لمجلس الشورى.

5- عمل أمينا عاما للحزب الوطني الحاكم قبل ثورة يناير، في الفترة من 2002 وحتى 2011.

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