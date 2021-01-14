ميدو يرشح حسن مصطفى لرئاسة اتحاد الكرة المصري

الخميس 14/يناير/2021 - 02:31 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي


عبر الإعلامي أحمد حسام ميدو، عن سعادته بما يقدمه لاعب كرة اليد السابق، حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد الحالي.

وأكد ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أنه يتمنى أن يقود اتحاد كرة القدم المصرية شخص مثل حسن مصطفى.

وأوضح أن حسن مصطفى رجل اسطوري، ويستطيع أن يغير كثيرًا من الكرة في مصر مثلما فعل في كرة اليد، مشيرا إلى أنه يعلم شخصيته جيدا، فهو صاحب فكر متطور ويعمل دائما بالطريقة الصحيحة.

وتابع ميدو، "لأول وآخر مرة، مونديال اليد سيكون بمشاركة 32 منتخب في مصر، وافتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد "عظيم"، ولم يكن ينقصه سوي الحضور الجماهيري".

وواصل، " ليس بمقدور أي دولة أن تنظم بطولة عالمية في التوقيت الحالي، ولكن تظل مصر "مختلفة" قادرة على تنظيم أكبر البطولات وحتى في أصعب الظروف".

واستكمل، "على الرغم من الأداء الرائع للمنتخب المصري لكرة اليد اليوم، ولكن يظل غياب أحمد الأحمر مؤثر كونه أحد أفضل لاعبي العالم وليس مصر أو افريقيا فقط".

وطالب بتطبيق مؤثرات أصوات الجماهير في مباريات المنتخب المصري بكأس العالم لكرة اليد.

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