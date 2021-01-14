بعد فيديو نقص الأكسجين.. وفاة مصاب بكورونا بمستشفي كفر الدوار

الخميس 14/يناير/2021 - 02:22 ص
محمد القصاص
محمد القصاص
إسلام أمين
توفي قبل قليل، محمد القصاص، مدرس بالتربية والتعليم بمركز أبوحمص بمحافظة البحيرة، مصابا بفيروس كورونا، وهو صاحب الفيديو الذي بثه من داخل مستشفى صدر دمنهور، استغاث فيه من نقص الأكسجين بالمستشفى وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وتوفى داخل مستشفى كفر الدوار العام، "الشاملة"، المخصص للحجر الصحي لمصابي فيروس كورونا، وذلك بعد نقله إليه من مستشفى صدر دمنهور، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، قال تعليقا على واقعة الفيديو ونقص الأكسجين بمستشفى صدر دمنهور، إن صوت الأكسجين يظهر أنه يعمل في الفيديو المتداول، ونحن نتواجد في المديرية يوميا حتى الفجر لمتابعة أي مشاكل تطرأ على الأكسجين في مستشفيات العزل بمراكز ومدن المحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالبحيرة أن مستشفى صدر دمنهور بها 16 ألف لتر أكسجين، وأنه توجد لجان مستمرة تتابع على مدار الساعة مستشفيات العزل وموقف الأكسجين فيها، فضلا عن تواصله اليومي بمسئولي مصنع الأكسجين للاهتمام بوصول إمدادات الأكسجين في التوقيت المحدد للمستشفيات حرصا على سلامة وحياة المرضي.

وأوضح  طلحة أن المريض الذي قام بعمل البث المباشر دخل المستشفي الساعة 2 فجرًا وعمل الفيديو الساعة 10 صباحًا وفي هذا التوقيت كانت المستشفى بها 6 آلاف لتر و70 أسطوانة ممتلئة، وتم الساعة الخامسة فجرًا تزود المستشفى بعدد 10 آلاف لتر ليصبح فيها 16 ألف لتر أكسجين.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن محافظة البحيرة بها 2200 أسطوانة يتم تدويرهم بين المستشفيات عند الاحتياج، ويأتي 35 ألف لتر يوميًا من الوزارة لمستشفيات المحافظة، مؤكدا أن التانكات لا تقل أبدًا عن 50% فى مستشفيات المحافظة، "وعمرها ما كانت زيرو ولا تصل إلى زيرو".

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