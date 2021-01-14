بالصور.. تامر حسني يبهرالعالم بحفل كأس العالم لكرة اليد

الخميس 14/يناير/2021 - 02:20 ص
بوابة الفجر
هالة الشحات
تصدر هاشتاج "تامر حسني" قائمة تريندات بموقع التغريدات القصيرة "تويتر" بعد الغناء بحفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد، التي قام الفنان تامر حسني بالغناء فيها وسط حضور من مختلف دول العالم.




حيث لقي تامر ترحيب من قبل رواد السوشيال ميديا الذين وصفوه بالمبدع والمصدر للطاقة الإيجابية، كما وصفه البعض بأنه أبهر العالم بشكل عام والمصريين بشكل خاص.

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