تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة المقبلة

الخميس 14/يناير/2021 - 02:02 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
مازال يتصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، صانع ألعاب فريق برشلونة، جدول ترتيب الليجا برصيد 11 هدفًا، وذلك بعدما تمكن من تسجل هدفين في مواجهات الجولة الثامنة عشر من عمر مسابقة الليجا.


وتخطي النجم الأرجنتيني حاجز الإسباني جيرارد مورينو، مهاجم فريق فياريال، الذي يحتل المركز الثاني برصيد 10 أهداف.

ثم جاء في المركز الثالث الأوروجواياني لويس سواريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، والإسباني ياجو أسباس، مهاجم سيلتا فيجو، حيث سجل كل منهما 9 أهداف.

ويقدم لكم الفجر الرياضي جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة المقبلة كالآتي:-

1– ليونيل ميسي – 11 هدفًا.

2 – جيرارد مورينو – 10 أهداف.

3 – ياجو أسباس – 9 أهداف.

4 – لويس سواريز – 9 أهداف.

5 – كريم بنزيما – ثمانية أهداف.

6 – يوسف النصيري – ثمانية أهداف

7 – ميكيل أويارزابال – سبعة أهداف.

8- ماركوس يورينتي – ستة أهداف.

9 – خوسيه موراليس – ستة أهداف.

10 – كارلوس سولير – خمسة أهداف.

11 – أنطوان جريزمان – خمسة أهداف.

12 – جواو فيليكس – خمسة أهداف.

13 – بورتو – خمسة أهداف.

14 – باكو ألكاسير – خمسة أهداف.

15 – روجر – خمسة أهداف

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