توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن لقاح كورونا

الخميس 14/يناير/2021 - 08:15 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إنه لا يوجد قائمة انتظار للحالات الحرجة، وإنهم لديهم احتياطي استراتيجي لأجهزة التنفس الصناعي، ولا يوجد طول الفترة الماضية نقص لأي دواء.

وتابع "تاج الدين"، خلال لقاء خاص مع مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، "نرسل تقريرًا يوميًا لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء عن حالة المستشفيات والأدوية".

وأضاف: "أحيي الجيش الأبيض العظيم، ونقدر تضحياتهم في ظل هذه الأزمة الكبيرة"، لافتًا إلى أن هناك أطباء توفوا بكورونا بالرغم من عدم تخصصهم في التعامل مع الحالات.

وعن لقاح كورونا، أوضح "تاج الدين"، أنه لا يوجد حتى الآن كميات كافية من اللقاحات تغطي عددًا كبيرًا من القطاعات، لافتًا إلى أن الطاقة الإنتاجية للقاح كورونا وطريقة حفظه وتخزينه تستغرق الكثير من الوقت، منوهًا بأن مستشفيات العزل والحميات والأمراض الصدرية لها الأولوية في الحصول على لقاحات كورونا.

وأشار إلى أن العدد الأكبر من المصابين بكورونا في الموجة الثانية يعانون من أعراض بسيطة، لافتًا إلى أن التدخل بصورة سريعة لمواجهة كورونا سبب في زيادة نسبة الشفاء بين المصابين، مؤكدًا أنه يجب أن يستمر مريض كورونا في العزل 14 يوم، ويستمر أسبوع احتياطيًا بعد انتهاء الأعراض وبعدها يبدأ في الاختلاط، موضحًا أنه يمكن لمريض كورونا بدء التعامل مع الناس بعد أسبوع من الشفاء واختفاء الأمراض.

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