مستشار الوزير للصحة: هناك تذبذب في إصابات فيروس كورونا

الخميس 14/يناير/2021 - 08:13 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن الانخفاض في أعداد مصابي كورونا انخفاض حقيقي، وإن الأرقام التي يُعلن عنها يوميًا هي انعكاس لعدد الحالات.

وأوضح "تاج الدين"، خلال لقاء خاص مع مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن هناك تذبذب بين الانخفاض والارتفاع في أعداد مصابي كورونا، لافتًا إلى أن تفاوت أعداد مصابي كورونا بين الزيادة والانخفاض سيستمر حتى حدوث استقرار.

وأكد أن وضع مصر بالنسبة لفيروس كورونا أفضل من بلاد كثيرة، مشيرًا إلى أن توجيهات الرئيس مع قرارات الحكومة الخاصة بالتعليم ساهمت في انخفاض أعداد المصابين بكورونا.

وذكر مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن حالات كثيرة من المصابين بكورونا تعالج بالمنزل لأن أعراضها بسيطة، ووزارة الصحة تتابعها، لافتًا إلى أن المصريين استفادوا من الموجة الأولى لكورونا بالاهتمام بقياس نسبة الاكسجين، وأن المستشفيات استوعبت الأعداد التي تحتاج بالفعل لعناية خاصة بها.

وأشار "تاج الدين"، إلى أن أزمة الأكسجين ناتجة عن زيادة الحالات المصابة بكورونا، واحتياجات أصحاب الأمراض المزمنة في الشتاء، مشيرًا إلى أن الشركات حولت جزءًا من إنتاجها للأكسجين الصناعي إلى الأكسجين الطبي وهذا كان في خطة الدولة، وأن كمية إنتاج أسطوانات الأكسجين زاد بالتوازي مع زيادة الاحتياجات.

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