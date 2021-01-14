بيان عاجل من الأرصاد حول طقس اليوم

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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس الموفق 14 يناير 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الخميس نهارًا:



- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

- طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، والرياح نشطة تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشرقية.

- طقس معتدل على شمال الصعيد، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

- طقس دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.



طقس الخميس ليلًا:

- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.

- طقس بارد على السواحل الشمالية.

- طقس بارد على جنوب سيناء.

- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.



الظواهر الطبيعية:



- أمطار متوسطة (70% تقريبًا) على مناطق من (السلوم- مطروح- الإسكندرية) على فترات متقطعة.



- أمطار خفيفة إلى متوسطة (50% تقريبًا) على مناطق من (دمياط- بورسعيد- العريش- رفح) على فترات متقطعة.



- أمطار خفيفة إلى متوسطة (40% تقريبًا) على مناطق من (البحيرة- كفر الشيخ- الدقهلية) ووسط سيناء وخليج العقبة على فترات متقطعة.

- نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وجنوب البلاد.



الوصف الفني لخرائط الطقس:

- تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي على سطح الأرض ويتزامن معه منخفض جوي في طبقات الجو العليا.



