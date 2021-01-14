محافظة الإسكندرية لـ المواطنين: أمطار غزيرة خلال الـ5 أيام المقبلة

الخميس 14/يناير/2021 - 07:30 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد رجب - دينا حسن
أصدرت محافظة الإسكندرية، اليوم، بيانا طالبت فيه مواطنيها بتوخي الحذر خلال الخمسة أيام المقبلة مع احتمالية سقوط أمطار غزيرة على بعض مناطقها.

وقالت المحافظة، في بيانها، إنه بناء على التوقعات الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية فإنها رفعت درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع أجهزتها التنفيذية المعنية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجويه والتي تشير إلى انخفاض في درجات الحراره واحتمالات سقوط أمطار خلال الساعات الأولى من اليوم  الخميس على مناطق متفرقة من المحافظة، بكثافة متفاوتة الشدة من غزيرة أحيانا إلى متوسطة وخفيفة مع توقعات باستمرار سقوط الأمطار بكثافات متوسطة إلى خفيفة مصاحبة لنشاط الرياح وذلك حتى يوم الثلاثاء الموافق 19 يناير 2020.

 وأهابت المحافظة بالمواطنين توخي الحذر واتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناتجة عن الظواهر الجويه المتوقعة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر الإسكندرية

أخبار تهمك

عاجل| وفاة 58 شخصا بكورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تعرف علي تفاصيل وفاة صفوت الشريف

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يخطط لخطف صفقة مدوية من قلب بيراميدز

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. وفاة صفوت الشريف بكورونا

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو التنمر على مواطن من ذوي الاحتياجات في الدقهلية

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يرفض تجديد عقد زيزو

منذ حوالي 17 ساعة

نقل عبلة الكحلاوي لغرفة العناية المركزة عقب إصابتها بكورونا

منذ حوالي 13 ساعة

ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة بيلباو في كأس السوبر

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. رد ناري من موسيماني على تصريحات ميدو

منذ حوالي 10 ساعات

الزمالك يبدأ مفاوضاته للتعاقد مع بديل مصطفي محمد

منذ حوالي 14 ساعة

بعد رحيله بكورونا.. تفاصيل تورط صفوت الشريف في جريمة قتل السندريلا

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة جديدة.. باتشيكو يوافق على رحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

قرار مثير من رمضان صبحي بشأن مستقبله مع بيراميدز

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يرفض الصفقة الجديدة في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

فادي فريد يتحدى الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

شاهد.. أمطار متواصلة على الإسكندرية لليوم الثاني لنوة "المكنسة" (فيديو)

غرق شارع مصطفى كامل عقب هطول أمطار غزيرة بالإسكندرية (صور)

محافظة الإسكندرية تحذر من سقوط أمطار غزيرة بدءًا من الأربعاء

شاهد.. سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية (فيديو وصور)

بعد تعطيل الدراسة..تحذيرات عاجلة لمواطني الإسكندرية

جامعة الإسكندرية: الدراسة مستمرة غدًا وفقًا للجداول الدراسية

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:28 ص

بعد رحيله بكورونا.. تفاصيل تورط صفوت الشريف في جريمة قتل السندريلا

عاجل| وفاة 58 شخصا بكورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

11:55 م

عاجل.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو التنمر على مواطن من ذوي الاحتياجات في الدقهلية

03:25 ص

نقل عبلة الكحلاوي لغرفة العناية المركزة عقب إصابتها بكورونا

06:14 م

موسيماني يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

08:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض