محافظة الإسكندرية لـ المواطنين: أمطار غزيرة خلال الـ5 أيام المقبلة

أصدرت محافظة الإسكندرية، اليوم، بيانا طالبت فيه مواطنيها بتوخي الحذر خلال الخمسة أيام المقبلة مع احتمالية سقوط أمطار غزيرة على بعض مناطقها.





وقالت المحافظة، في بيانها، إنه بناء على التوقعات الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية فإنها رفعت درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع أجهزتها التنفيذية المعنية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجويه والتي تشير إلى انخفاض في درجات الحراره واحتمالات سقوط أمطار خلال الساعات الأولى من اليوم الخميس على مناطق متفرقة من المحافظة، بكثافة متفاوتة الشدة من غزيرة أحيانا إلى متوسطة وخفيفة مع توقعات باستمرار سقوط الأمطار بكثافات متوسطة إلى خفيفة مصاحبة لنشاط الرياح وذلك حتى يوم الثلاثاء الموافق 19 يناير 2020.



