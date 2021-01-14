الرجل الأخطر في نظام مبارك.. ما لا تعرفه عن صفوت الشريف

مات الرجل الأخطر في تاريخ الجمهورية المصرية، ونظام الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، رجل ذو قامة قصيرة وشارب رفيع، ونظارة طبية عريضة، وعيون خضراء، رجل منذ اللحظة الأولى تدرك أنه رجل دولة غامض وحازم، تجول في مناصب الدولة فلم يترك السياسة ولا العسكرية ولا الإعلام حتى كان له موضع كرسي وليس قدم فقط، كان من مؤسسي الحزب الوطني عام 1977 وشغل منصب الأمين العام حتى لسنوات طويلة حتي عام 2011، رجل ارتبط اسمه بالفضائح والجرائم والمحاكمات طوال فترة تصدرة المشهد في الساحة السياسية، وهو صفوت الشريف الذي ولد في الغربية عام 1933.





مشوار صفوت الشريف

بدء مشواره في الكلية الحربية حيث حصل على بكالوريوس العلوم العسكرية في عام 1957، فهو أحد أبرز ضباط جهاز المخابرات العامة في فترة الستينيات، وقضى فيه 10 سنوات كانت مليئة بانحرافات عديدة كشفت عنها القضية الشهيرة "انحراف المخابرات" عام 1968 والتي عرفت بقضية "صلاح نصر"، والتي انتهى التحقيق فيها إلى فصل "الشريف" من الجهاز تمام، وخرج الرائد من الخدمة بسمعة سيئة وغضب من الجميع لما كان يمارسه خلال فترة الخدمة.



في عهد الرئيس أنور السادات

بعد حرب أكتوبر ومداواة جراح النكسة، أطل صفوت الشريف برأسه من جديد، وتشير مصادر إلى أنه التقى الرئيس الراحل أنور السادات وطلب منه أن يعمل بالهيئة العامة للاستعلامات، فوافق الرئيس وتم تعينه عام 1979، وتدرج في منصبه حتى أصبح رئيسا للهيئة العامة للاستعلامات.



وفي عهد الرئيس محمد حسني مبارك، كان لصفوت الشريف نصيب الأسد حيث شغل مناصب مختلفة حيث كان رجل الإعلام الأول حتى أنه أصبح وزيرا للإعلام كما أنه أصبح رئيسا لمجلس الشوري، ولكن مع سقوط نظام مبارك سقط صفوت الشريف.

محاكمته



تم الحكم عليه بالحبس 15 يوما على ذمة التحقيق وقد أظهرت التحقيقات أن الشريف تعمد إخفاء هذه الثروات التي كونها بشكل غير مشروع بإدخالها ضمن ممتلكات زوجته "إقبال محمد عطية " وأبنائه "إيهاب وأشرف وإيمان "، وهو ما أثبتته التحقيقات التي أشارت إلى امتلاكه فيلات وسيارات وعقارات وشركات تم تكوينها جميعها بشكل غير مشروع، وكانت نتيجته بيان صدر عم جهاز الكسب غير المشروع، والذي أتهم فيه "الشريف" بإستغلال سلطاته ووظيفتة لتكوين ثروات ضخمة.



وفي نهاية القضايا المختلفة التي اتهم فيها صفوت الشريف كان الحكم بالحبس والغرامة جيث أصدرت المحكمة حكمها في 2018، عليه بالسجن 3 سنوات وغرامة تجاوزت 99 مليون جنيهًا، بينما برأت نجله إيهاب وإلزامه برد مبلغ مماثل في مواجهة زوجته وأولاده إيهاب وأشرف وإيمان محمد صفوت الشريف بقدر ما استفادوا بالكسب غير المشروع.