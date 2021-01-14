مستشار الرئيس للصحة: لا يوجد نقص في أي دواء

الخميس 14/يناير/2021 - 03:01 ص
أمنية فوزي
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إنه لا يوجد قائمة انتظار للحالات الحرجة، وإنهم لديهم احتياطي استراتيجي لأجهزة التنفس الصناعي، ولا يوجد طول الفترة الماضية نقص لأي دواء.

وأضاف "تاج الدين"، خلال لقاء خاص مع مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر": "نرسل تقريرًا يوميًا لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء عن حالة المستشفيات والأدوية".

وتابع: "أحيي الجيش الأبيض العظيم، ونقدر تضحياتهم في ظل هذه الأزمة الكبيرة"، لافتًا إلى أن هناك أطباء توفوا بكورونا بالرغم من عدم تخصصهم في التعامل مع الحالات.

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