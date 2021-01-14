الكمامة بـ 2 جنيه.. "المستلزمات الطبية" تطالب المواطنين بإبلاغ السلطات حال ارتفاع الأسعار

الخميس 14/يناير/2021 - 08:12 ص
كـسـاب أحـمـد

طالب محمد إسماعيل، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرف التجارية، بعدم شراء الكمامات من أي مصادر مجهولة، لأنها لن تكون مضمونة.

وأضاف "إسماعيل" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم، أن مصر تنتج 9 ملايين كمامة يوميا، مشيرا إلى أن الكمامة سعرها حاليا في الصيدليات بـ2 جنيه.

ودعا إسماعيل المواطنين إلى إبلاغ السلطات حال ارتفاع أسعارها، مؤكدا في الوقت ذاته أن إنتاج الكمامة يكفي إلى آبد الآبدين.

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