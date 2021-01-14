"رياح وأتربة وأمطار".. "الأرصاد" تحذر من طقس اليوم

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قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد تراجعًا في درجات الحرارة، بالتزامن مع رياح مثيرة للرمال والأتربة على معظم أنحاء الجمهورية، ناصحة قائدي السيارات بالهدوء على السيارات.



وأضافت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية على "صدى البلد"،: "لا يوجد مانع من السفر، كون لا يوجد عواصف ترابية، لكن الأهم القيادة بهدوء"، لافتة إلى أن درجات الحرارة ستنخفض 6 درجات اليوم لتصل إلى 19 درجة على القاهرة



وتابعت:سنشعر بطقس الشتاء الحقيقي ابتداء من اليوم الخمس، مع انخفاض الحرارة نهارا وليلا، متوقعة سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحري.





