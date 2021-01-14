لاعب الأهلي: أحمد الأحمر لا غنى عنه في منتخب اليد

الخميس 14/يناير/2021 - 01:12 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام

أكد محمد إبراهيم، قائد النادي الأهلي لكرة اليد، أن نسبة تصويب يحيى الدرع اليوم كانت 100% وهذا يدل على قدراته العالية.

وقال إبراهيم خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "كل لاعبي منتخب اليد كانوا نجوما اليوم أمام تشيلي".

وأكمل: "مقدونيا الشمالية منتخب يملك لاعبين مميزين لكن الشيء المطمئن أنهم لم يخوضوا فترة إعداد قبل بطولة العالم".
وتابع: "منتخب مصر يملك مدرب على أعلى مستوى ومنظم ويعلم ماذا يفعل جيدا".

وأتم: "أحمد الأحمر لا غنى عنه في منتخب اليد وبالتأكيد أن اللاعب يتفهم وجهة نظر مدربه".

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