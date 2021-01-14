تير شتيجن يقود برشلونة للتأهل إلى نهائي كأس السوبر الإسباني

الخميس 14/يناير/2021 - 01:11 ص
بوابة الفجر
وكالات
صعد فريق برشلونة لنهائي بطولة كأس السوبر الإسباني لكرة القدم، عقب فوزه 3 - 2 بركلات الترجيح على ريال سوسييداد الأربعاء في الدور قبل النهائي للمسابقة.

وفي غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة بسبب معاناته من الإصابة، انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1 - 1، حيث بادر الفريق الكتالوني بالتسجيل عبر نجمه الهولندي فرينكي دي يونغ في الدقيقة 39، بينما تعادل ميكيل أويارزابال لسوسييداد في الدقيقة 51 من ركلة جزاء.


واضطر الفريقان لخوض وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، غير أن التعادل ظل سيد الموقف، ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية لبرشلونة بفضل تألق حارس مرماه الألماني مارك أندريه تير شتيغن، الذي تصدى لأكثر من ركلة.

وضرب برشلونة موعدا في النهائي يوم الأحد القادم بمدينة إشبيلية مع الفائز من مباراة الدور قبل النهائي الأخرى بين ريال مدريد وأتلتيك بلباو المقررة اليوم الخميس.

ويشارك في بطولة السوبر ريال مدريد، حامل لقب بطولة الدوري الإسباني في الموسم الماضي، وبرشلونة الذي جاء وصيفا لغريمه التقليدي في المسابقة، وكذلك ريال سوسييداد وأتلتيك بلباو، اللذين تأهلا للمباراة النهائية ببطولة كأس ملك إسبانيا في الموسم ذاته.

ولم يخض سوسييداد وبلباو نهائي الكأس حتى الآن، حيث تأجل اللقاء عن موعده الأصلي أكثر من مرة حتى تحدد موعد إقامته في أبريل القادم في ظل رغبة الفريقين في إقامة ديربي إقليم الباسك بحضور جماهيري، وهو الأمر الذي لا يمكن حدوثه حتى الآن في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة حاليا مع تفشي فيروس كورونا.

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