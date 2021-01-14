عوض تاج الدين يكشف سبب أزمة الأكسجين في المستشفيات

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن هناك حالات كثيرة من مصابي فيروس كورونا يعالجون بالمنزل لأن أعراضهم بسيطة، ووزارة الصحة تتابعهم.





وأضاف "تاج الدين"، خلال لقاء خاص مع مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن المصريين استفادوا من الموجة الأولى لكورونا بالاهتمام بقياس نسبة الأكسجين، وأن المستشفيات استوعبت الأعداد التي تحتاج بالفعل لعناية خاصة بها.



