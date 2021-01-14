عوض تاج الدين يكشف سبب أزمة الأكسجين في المستشفيات

الخميس 14/يناير/2021 - 04:31 ص
محمد عوض تاج الدين
محمد عوض تاج الدين
أمنية فوزي
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن هناك حالات كثيرة من مصابي فيروس كورونا يعالجون بالمنزل لأن أعراضهم بسيطة، ووزارة الصحة تتابعهم.

وأضاف "تاج الدين"، خلال لقاء خاص مع مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن المصريين استفادوا من الموجة الأولى لكورونا بالاهتمام بقياس نسبة الأكسجين، وأن المستشفيات استوعبت الأعداد التي تحتاج بالفعل لعناية خاصة بها.

ولفت إلى أن أزمة الأكسجين ناتجة عن زيادة الحالات المصابة بكورونا، واحتياجات أصحاب الأمراض المزمنة في الشتاء، مشيرًا إلى أن الشركات حولت جزءًا من إنتاجها للأكسجين الصناعي إلى الأكسجين الطبي وهذا كان في خطة الدولة، وأن كمية إنتاج أسطوانات الأكسجين زادت بالتوازي مع زيادة الاحتياجات.

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