مفاجأة كبرى.. بايرن ميونخ يودع كأس ألمانيا

فجر هولشتاين كيل من الدرجة الثانية مفاجأة من العيار الثقيل بتجريده ضيفه بايرن ميونخ من لقب بطل مسابقة كأس ألمانيا في كرة القدم عندما تغلب عليه 6-5 بركلات الترجيح اثر انتهاء الوقتين الاصلي والاضافي بالتعادل 2-2 الأربعاء في ختام الدور الثاني.





وتقدم بايرن ميونخ مرتين عبر سيرج غنابري (14) ولوروا سانيه (47)، ورد أصحاب الأرض مرتين أيضا بواسطة فين بارتلز (37) وهاوكي واهل (90+5).







