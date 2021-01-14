يوسف الحسيني: مصر لا تنوي إيقاف صاروخ التقدم للأمام
الخميس 14/يناير/2021 - 04:45 ص
كـسـاب أحـمـد
قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن المؤشرات الاقتصادية في مصر، إيجابية رغم أزمة كورونا ووصلت لـ3.5%، بينما هناك العديد من الدول حققت نموًا سلبيًا.
وأضاف "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأربعاء، أن مصر لن توقف قطار التقدم إلى الامام، أو صاروخ الصعود إلى أعلى، معقبًا: "الأرقام لا تكذب".
وتابع أن البعض قد يتحدث بان الأرقام عن النمو في مصر غير صحيحة، متابعًا: "طيب صندوق النقد الدولي هيضرب الأرقام، طب الإيكونيميست الاقتصادية هتضرب الأرقام، احنا مخوفين كل دول، احنا اشترينا كل دول، دا أحنا كدا جامدين أووي".
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا