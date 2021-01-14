يوسف الحسيني: مصر لا تنوي إيقاف صاروخ التقدم للأمام

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن المؤشرات الاقتصادية في مصر، إيجابية رغم أزمة كورونا ووصلت لـ3.5%، بينما هناك العديد من الدول حققت نموًا سلبيًا.





وأضاف "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأربعاء، أن مصر لن توقف قطار التقدم إلى الامام، أو صاروخ الصعود إلى أعلى، معقبًا: "الأرقام لا تكذب".



