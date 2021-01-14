مستشار الرئيس للصحة: انخفاض إصابات كورونا حقيقي

الخميس 14/يناير/2021 - 07:53 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن الانخفاض في أعداد مصابي كورونا انخفاض حقيقي، وإن الأرقام التي يُعلن عنها يوميًا هي انعكاس لعدد الحالات.

وأوضح "تاج الدين"، خلال لقاء خاص مع مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن هناك تذبذبًا بين الانخفاض والارتفاع في أعداد مصابي كورونا، لافتًا إلى أن تفاوت أعداد مصابي كورونا بين الزيادة والانخفاض سيستمر حتى حدوث استقرار.

وأكد  مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن وضع مصر بالنسبة لفيروس كورونا أفضل من بلاد كثيرة، مشيرًا إلى أن توجيهات الرئيس مع قرارات الحكومة الخاصة بالتعليم ساهمت في انخفاض أعداد المصابين بكورونا.

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