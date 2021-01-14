تعرف علي تفاصيل تشييع جثمان صفوت الشريف!

الخميس 14/يناير/2021 - 12:47 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد


يُشيع جثمان صفوت الشريف، وزير الإعلام ورئيس مجلس الشورى الأسبق، ظهر اليوم الخميس، وذلك من مستشفى وادي النيل بمصر الجديدة وتوفي عن عمر يناهز 88 عامًا، بعد صراع مع مرض سرطان الدم وايضا إصابته بفيروس كورونا.




كان الإعلامي محمد الباز أعلن إصابة وزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف بفيروس كورونا قبل أيام.




وأشار الباز في برنامجه "اخر النهار" على فضائية النهار إلى أن الحالة الصحية لصفوت الشريف حرجة وذلك بعد إصابته بكورونا بجانب مرض سرطان الدم.

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