الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس.. وتحذر من هذه الظواهر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الخميس الموفق 14 يناير 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، جاء ذلك خلال بيان أصدرته الهيئة، وجاءت التوقعات كالتالي:





طقس الخميس نهارًا:

- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

- طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، والرياح نشطة تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشرقية.

- طقس معتدل على شمال الصعيد، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

- طقس دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.





طقس الخميس ليلًا:

- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.

- طقس بارد على السواحل الشمالية.

- طقس بارد على جنوب سيناء.

- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.





الظواهر الطبيعية:

- أمطار متوسطة (70% تقريبًا) على مناطق من (السلوم- مطروح- الإسكندرية) على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة (50% تقريبًا) على مناطق من (دمياط- بورسعيد- العريش- رفح) على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة (40% تقريبًا) على مناطق من (البحيرة- كفر الشيخ- الدقهلية) ووسط سيناء وخليج العقبة على فترات متقطعة.

- نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وجنوب البلاد.





الوصف الفني لخرائط الطقس: