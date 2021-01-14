وزارة الصحة تؤكد توافر الأكسجين الطبي بمستشفى كرموز

أكدت وزارة الصحة والسكان، عدم صحة المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بنفاذ خزان الأكسجين بمستشفى كرموز العمال للتأمين الصحي بمحافظة الإسكندرية.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المخزون الاحتياطي من الأكسجين الطبي السائل بمستشفى كرموز العمال للتأمين الصحي يبلغ الآن ١١٥٠٠ لتر ويكفي لتشغيل جميع أسرة الرعاية المركزة والأسرة الداخلية لمدة 5 أيام.





وأكد توافر الأكسجين الطبي بجميع المستشفيات على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أنه يتم متابعة بيانات مخزون الأكسجين الطبي ومعدلات الاستهلاك، وعدد الأسرة المشغولة على أجهزة التنفس الصناعي و"ماسك الأكسجين" بكل مستشفى من خلال منظومة الإمداد المميكنة بوزارة الصحة والسكان والتي يتم تحديثها على مدار الساعة، لافتًا إلى أن الحد الاستراتيجي للأكسجين بأي مستشفى لايقل عن 12 ساعة تشغيل بنسبة إشغال 100%.



