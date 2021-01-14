وزارة الصحة تؤكد توافر الأكسجين الطبي بمستشفى كرموز

الخميس 14/يناير/2021 - 12:40 ص
هالة زايد
هالة زايد
منى صموئيل
أكدت وزارة الصحة والسكان، عدم صحة المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بنفاذ خزان الأكسجين بمستشفى كرموز العمال للتأمين الصحي بمحافظة الإسكندرية.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المخزون الاحتياطي من الأكسجين الطبي السائل بمستشفى كرموز العمال للتأمين الصحي يبلغ الآن ١١٥٠٠ لتر ويكفي لتشغيل جميع أسرة الرعاية المركزة والأسرة الداخلية لمدة 5 أيام.

وأكد توافر الأكسجين الطبي بجميع المستشفيات على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أنه يتم متابعة بيانات مخزون الأكسجين الطبي ومعدلات الاستهلاك، وعدد الأسرة المشغولة على أجهزة التنفس الصناعي و"ماسك الأكسجين" بكل مستشفى من خلال منظومة الإمداد المميكنة بوزارة الصحة والسكان والتي يتم تحديثها على مدار الساعة، لافتًا إلى أن الحد الاستراتيجي للأكسجين بأي مستشفى لايقل عن 12 ساعة تشغيل بنسبة إشغال 100%.

وتناشد وزارة الصحة والسكان وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بعدم تداول أي معلومات دون تحري الدقة، والحصول عليها من المصادر الرسمية بوزارة الصحة، وذلك لمنع إثارة البلبلة لدى الرأي العام.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة الصحة بوابة الفجر الفجر الأكسجين الطبي اكسجين

أخبار تهمك

الأهلي يخطط لخطف صفقة مدوية من قلب بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل صفقة انتقال مصطفي محمد إلى سانت إيتيان

منذ حوالي 3 ساعات

فادي فريد يتحدى الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة كبرى.. بايرن ميونخ يودع كأس ألمانيا

منذ نصف ساعة

عاجل.. وفاة صفوت الشريف بكورونا

منذ ساعة و 26 دقيقة

بعد رحيله بكورونا.. تفاصيل تورط صفوت الشريف في جريمة قتل السندريلا

منذ ساعة و 10 دقيقة

قرار مثير من رمضان صبحي بشأن مستقبله مع بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

نقل عبلة الكحلاوي لغرفة العناية المركزة عقب إصابتها بكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تعرف علي تفاصيل وفاة صفوت الشريف

منذ ساعة و 19 دقيقة

موسيماني يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يرفض الصفقة الجديدة في الأهلي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل| وفاة 58 شخصا بكورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. رد ناري من موسيماني على تصريحات ميدو

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يرفض تجديد عقد زيزو

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يستقر على بديل فرجاني ساسي

منذ حوالي 4 ساعات

ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة بيلباو في كأس السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

وكيل "صحة القليوبية" ينفي انتشار القطط بمستشفى الشاملة بشبين القناطر (صور)

جدل حول حذف بيان توضيح وفاة 14 مصابا ببكورونا في البحيرة (صور)

صحة المنيا تنفي نقص الأكسجين بمستشفى حميات ملوي

وزيرة الصحة: تفعيل نظام إلكتروني لمتابعة معدلات استهلاك الأكسجين الطبي بجميع المستشفيات

نظام إلكتروني للمتابعة.. كيف أمنت الصحة احتياجات مستشفيات العزل من الأكسجين؟

وزيرة الصحة: 1277 إصابة بفيروس كورونا اليوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:28 ص

بعد رحيله بكورونا.. تفاصيل تورط صفوت الشريف في جريمة قتل السندريلا

عاجل| وفاة 58 شخصا بكورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

11:55 م

عاجل.. وفاة صفوت الشريف بكورونا

12:13 ص

عاجل.. تعرف علي تفاصيل وفاة صفوت الشريف

12:20 ص

موسيماني يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

08:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض