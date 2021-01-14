الأرصاد: "البسوا تقيل".. انخفاض كبير في درجات الحرارة وسقوط أمطار

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أكد محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك فرص لسقوط الأمطار حتى منتصف الأسبوع، مشيرًا إلى أنه بداية من اليوم بدأ في سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على شمال البلاد بداية بالإسكندرية والبحيرة.



وأضاف "شاهين" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء أن هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة من 27 درجة أمس الثلاثاء إلى 18 درجة غدًا الخميس.



وأشار إلى أن هذا الانخفاض مصحوب بإثارة الرياح والأتربة وعدم استقرار وانخفاض في الرؤية الأفقية والمستمرة، موضحًا أن هذا النشاط الملحوظ للرياح سوف يزيد من إحساسنا بالبرودة ولذلك يفضل ارتداء الملابس الثقيلة.



وكانت قد أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الخميس الموفق 14 يناير 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، جاء ذلك خلال بيان أصدرته الهيئة.



طقس الخميس نهارًا:



- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

- طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، والرياح نشطة تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشرقية.

- طقس معتدل على شمال الصعيد، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

- طقس دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.



طقس الخميس ليلًا:

- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.

- طقس بارد على السواحل الشمالية.

- طقس بارد على جنوب سيناء.

- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.



الظواهر الطبيعية:



- أمطار متوسطة (70% تقريبًا) على مناطق من (السلوم- مطروح- الإسكندرية) على فترات متقطعة.



- أمطار خفيفة إلى متوسطة (50% تقريبًا) على مناطق من (دمياط- بورسعيد- العريش- رفح) على فترات متقطعة.



- أمطار خفيفة إلى متوسطة (40% تقريبًا) على مناطق من (البحيرة- كفر الشيخ- الدقهلية) ووسط سيناء وخليج العقبة على فترات متقطعة.

- نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وجنوب البلاد.



الوصف الفني لخرائط الطقس:



- تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي على سطح الأرض ويتزامن معه منخفض جوي في طبقات الجو العليا.