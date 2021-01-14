عمرو خليل بعد إصابته بفيروس كورونا: "فضل من ربنا"

كشف الإعلامي عمرو خليل، عن تطورات حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا.





وقال "خليل" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "هذه الإصابة فضل من ربنا، وأخدنا الفيروس كومبو أنا ووالدتي وزوجتي وابني وبنتي".





وأضاف: "الأعراض بتروح وتختفي، ويوم الأحد الماضي فجأة فقدت الإحساس بحاسة الشم، مفيش عندي أي مستقبلات أدركت إن عندي كورونا عملت المسحة وكانت ايجابية يوم الاثنين".





وتابع: "أول يومين، كان عندي حالة غريبة مش عارف ايه اللي هيحصل والوهم بيركب الإنسان أنا عديت مين خاصة أن قبلها كنت في عملي عادي، وتفسيري إني أخدت الإصابة من أمي بعد تأكد إصابتها قبل إصابتي بخمس أيام رغم إني كنت واخد كل الإجراءات الاحترازية".



