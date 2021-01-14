عمرو خليل بعد إصابته بفيروس كورونا: "فضل من ربنا"
الخميس 14/يناير/2021 - 01:15 ص
شيماء حسن
كشف الإعلامي عمرو خليل، عن تطورات حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا.
وقال "خليل" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "هذه الإصابة فضل من ربنا، وأخدنا الفيروس كومبو أنا ووالدتي وزوجتي وابني وبنتي".
وأضاف: "الأعراض بتروح وتختفي، ويوم الأحد الماضي فجأة فقدت الإحساس بحاسة الشم، مفيش عندي أي مستقبلات أدركت إن عندي كورونا عملت المسحة وكانت ايجابية يوم الاثنين".
وتابع: "أول يومين، كان عندي حالة غريبة مش عارف ايه اللي هيحصل والوهم بيركب الإنسان أنا عديت مين خاصة أن قبلها كنت في عملي عادي، وتفسيري إني أخدت الإصابة من أمي بعد تأكد إصابتها قبل إصابتي بخمس أيام رغم إني كنت واخد كل الإجراءات الاحترازية".
واستطرد: "حالة أمي أصعب شوية، وفي التهاب في الرئة شوية، ولكنها بتتعافى، والأعراض بتختلف من شخص إلى آخر، بدأت معايا بفقدان حاسة الشم، وفي حد تاني بدأت معاه بالتكسير، وثالث بارتفاع درجة الحرارة والكحة"، مناشدًا المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا