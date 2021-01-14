قائمة حرس الحدود لمواجهة بني عبيد في القسم الثاني

الخميس 14/يناير/2021 - 12:08 ص
بوابة الفجر
بسنت علام

يستضيف فريق بني عبيد نظيرة حرس الحدود في المواجهة التي تقام في الثانية والنصف من عصر اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثامنة من المجموعة الثالثة لدوري القسم الثاني.

وقد أعلن محمد حليم المدير الفني لفريق حرس الحدود عن قائمة الفريق استعدادًا لهذه المباراة.

وضمت القائمة 20 لاعبًا جاءت أسمائهم كالتالي:

حراسة المرمى: علي فرج _ محمدفوزي.

الدفاع: خالد سامي _ مصطفي جمعة _ غريب ياسر _ عبد الله جمعة _ محمود عبده _ محمد أحمد عبد الله _ محمود جمعة _ محمد أسعد.

الوسط: فيلكس _ أحمد قطاوي _ وليد عادل _ مصطفى أمين _ أحمد سالم _ مؤمن إبراهيم _ مصطفى صبحي.

الهجوم: محمود أبو جودة _ مصطفى زيكو _ أحمد حسني.

ويسعى حرس الحدود الفوز في مباراة اليوم من أجل مواصلة المشور نحو الصعود خاصة بعد اقترابه من أعتلاء صدارة المجموعة فيحتل حرس الحدود وصافه المجموعة برصيد 14 نقطة بينما يحتل بني عبيد المركز الثالث عشر برصيد خمس نقاط.

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