طبيب نفسي عن إدعاء شاب إصابته بالسرطان: "شخصية سيكوباتية مضادة للمجتمع"

قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، تعليقا على ادعاء شابب إصابته بالسرطان من أجل الشهرة، إن "هذا الشاب من الوارد ان يكون لديه حرمان عاطفي، ويحاول تعويض ذلك من خلال بعض اللايكات، وإذا كان يريد الربح، فهذا يعني أنه شخص ليس لديه مشاعر، وسلبي، ولا يشعر بأي معاناة".





وتابع "فرويز"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأاولى"، مساء الأربعاء، أن هناك أخبار تحدثت بان هذا الشاب قام بإيذاء بعض مرضى السرطان، من خلال مطالب بعض مرضى السرطان، بعدم الحصول على العلاج لعدم الفائدة، معقبًا:"كل هامه تحقيق الربح المادي بغض النظر عن الحاق الأذى أي أحد".



