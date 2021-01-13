شباب سيراميكا كليوباترا يتأهل للمرحلة الثانية من دوري الجمهورية لتحديد البطل

الأربعاء 13/يناير/2021 - 11:58 م
بوابة الفجر
محمد زويد


صعد فريق الشباب بنادي سيراميكا كليوباترا مواليد عام عام 1999، إلى المرحلة الثانية والنهائية من دوري الجمهورية، بعد التعادل مع الإسماعيلي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما بالاسماعيلية، ضمن لقاءات الجولة العاشرة والأخيرة من المرحلة الأولى للبطولة.
وتأهل سيراميكا كليوباترا إلى المرحلة الثانية التي تحدد بطل الدوري، بعدما حصد 16 نقطة واحتل المركز الثالث في مجموعة المكونة من الزمالك صاحب المركز الأول والإسماعيلي صاحب المركز الثاني، بالإضافة إلى كل من البنك الأهلي ووادي دجلة والمصري.
وتكونت المرحلة الأولى من ثلاث مجموعات، وصعد من كل مجموعة ثلاثة فرق، يلعبون دوري من دورين لتحديد بكل الدوري.
ويتكون الجهاز الفني لفريق الشباب بالنادي من محمد يسري مدير فني، ومحمود معاذ مدرب عام، ومصطفى صابر مدرب، ومحمد وسام محلل الأداء، ومصطفى مهدي أخصائي.

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