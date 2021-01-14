هشام نصر: نجاح مصر في بطولة العالم لكرة اليد سيكون منهاجًا في تنظيم الفعاليات

قال هشام نصر، رئيس اللجنة المنظمة لمونديال كرة اليد، إن نجاح مصر في تنظيم بطولة العالم لكرة اليد سيكون منهاجًا في تنظيم الفعاليات المشابهة.





وتابع "نصر"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر": "كنا نتمنى وجود الجماهير ولكن صحتهم أهم".



