جمهورية شبين يتعاقد مع مهاجم بني سويف بالقسم الثاني

الأربعاء 13/يناير/2021 - 11:54 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي جمهورية شبين الحصول على توقيع لاعبين جدد، لدعم خطوطه، في فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، بدوري القسم الثاني.

وحصل الجمهورية على توقيع اللاعب مصطفى صلاح بلية، مهاجم بني سويف، والذي لعب من قبل في صفوف الأسيوطي وبلدية المحلة واتحاد الشرطة بالدوري الممتاز، بجانب اتحاد نبروة.

وقام بلية بالتوقيع لشبين لمدة موسم ونصف، وضم الفريق المنوفي مؤخراً أكثر من لاعب منهم محمود المغربي من سيراميكا، ومحمود عزت من سبورتنج كاسل، ومصطفى هاني، وأيمن سعد.

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