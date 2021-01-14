"الصحة العالمية": هذا اللقاح الوحيد الحاصل على ترخيص المنظمة

الخميس 14/يناير/2021 - 08:08 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
أكدت رنا الحجة، مدير إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية، أنه لا يمكن تحديد موعد معين لانتهاء فيروس كورونا في العالم خاصة خلال موسم الشتاء الذي ينتشر فيه أغلب الأمراض الفيروسية مثل الأنفلونزا.

وأضافت "رنا" في لقائها عبر تطبيق زوم مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" إن الفيروسات تتحول مع الوقت ومن الممكن أن يضعف أو يقوى وهذا ما نأمله مع الفيروس أن يضعف.

وأشارت إلى أن هناك دراسات تتم على المتعافين من الفيروس والذي أثبتت أن الأجسام المضادة التي ينتجها الجسم تصل إلى 8 شهور وعند بعض المتعافين أقل وفي حالات أخرى قد تزيد، موضحة أنه يتم متابعة انتشار السلالة الجديدة في كل دول المنطقة ولم تعلن سوى ثلاث دول من منطقة الشرق الأوسط عن ظهور هذه السلالة الجديدة وهذا من خلال القيام بالفحوصات الخاصة بالتسلسل الجينومي.

وفيما يتعلق باللقاحات أوضحت مدير إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية، أن لقاح فايزر هو اللقاح الوحيد الذي تقدم بمراجعة بيانات دراساته السريرية التي أجراها على المتطوعين وحصل على الترخيص، لافتة إلى أن كل من لقاحات موديرنا واسترازينكا واللقاح الروسي في طريقهم لمراجعة بياناتهم مع نهاية شهر يناير المقبل ومتوقعين تقديم لقاح سينوفارم لمراجعة بيانات دراساته قريبًا.

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