منسق مجموعة السلام العربي: مصر دورها مؤثر (فيديو)

قال سمير حباشنة منسق مجموعة السلام العربي، إن العرب يستطعيون وضع نهاية لأزمة سوريا، مشيرا إلى أن النخب العربية تكتفي بصف المتفرجين والانفتاح على كافة الأطراف مفتاح حل قضايانا.





وأضاف منسق مجموعة السلام العربي، خلال حديثه لقناة "الغد"، أنه يتم العمل على إعادة لملمة الصف العربي، قائلا: نحن أكثر دراية بمشاكلنا وعلينا حلها.





وطالب بعقد قمة عربية لترجمة شعار المصالحات، ومواجهة الأزمات التي تواجه الدول العربية، قائلا: نعيش حالة من الوهن العربي وعلينا إبعاد القوى الإقليمية ذات الأطماع.





وأكد أن القمة الخليجية الأخيرة التي عٌقدت بـ"العلا" في القمة العربية السعودية كانت مؤثرة جدا ولابد من الاستكمال ما وصلت له في توحيد الصف، مشددا على أهمية دور مصر الكبير والمؤثر في الحياة العربية.





ولفت منسق مجموعة السلام العربي، إلى ضرورة قتل الخلافات العربية وتوسعة الاتفاق بين القوى العربية أجمع، كما أن هناك مساعي خلقت في السعودية بالقمة الخليجية، منوها إلى أهمية الانفتاح من الجامعة العربية على أطراف المعادلات المتصارعة في اليمن وليبيا والعراق وسوريا، وعلاجها بجلسات خاصة خاصة أنها خلافات بسيطة والاتفاق على وحدة العروية مع الابتعاد عن المنكافات والضغائن والقضاء على المخالفات والفواصل بين الدول العربية وبعضها.



