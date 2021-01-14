منسق مجموعة السلام العربي: مصر دورها مؤثر (فيديو)

منسق مجموعة السلام العربي: مصر دورها مؤثر (فيديو)
الخميس 14/يناير/2021 - 07:19 ص
أمنية فوزي
قال سمير حباشنة منسق مجموعة السلام العربي، إن العرب يستطعيون وضع نهاية لأزمة سوريا، مشيرا إلى أن النخب العربية تكتفي بصف المتفرجين والانفتاح على كافة الأطراف مفتاح حل قضايانا.
وأضاف منسق مجموعة السلام العربي، خلال حديثه لقناة "الغد"، أنه يتم العمل على إعادة لملمة الصف العربي، قائلا: نحن أكثر دراية بمشاكلنا وعلينا حلها.
وطالب بعقد قمة عربية لترجمة شعار المصالحات، ومواجهة الأزمات التي تواجه الدول العربية، قائلا: نعيش حالة من الوهن العربي وعلينا إبعاد القوى الإقليمية ذات الأطماع.
وأكد أن القمة الخليجية الأخيرة التي عٌقدت بـ"العلا" في القمة العربية السعودية كانت مؤثرة جدا ولابد من الاستكمال ما وصلت له في توحيد الصف، مشددا على أهمية دور مصر الكبير والمؤثر في الحياة العربية.
ولفت منسق مجموعة السلام العربي، إلى ضرورة قتل الخلافات العربية وتوسعة الاتفاق بين القوى العربية أجمع، كما أن هناك مساعي خلقت في السعودية بالقمة الخليجية، منوها إلى أهمية الانفتاح من الجامعة العربية على أطراف المعادلات المتصارعة في اليمن وليبيا والعراق وسوريا، وعلاجها بجلسات خاصة خاصة أنها خلافات بسيطة والاتفاق على وحدة العروية مع الابتعاد عن المنكافات والضغائن والقضاء على المخالفات والفواصل بين الدول العربية وبعضها.
ودعت مجموعة السلام العربي، لعقد قمة عربية استثنائية لحل النزاعات والانقسامات العربية، كما شددت مجموعة السلام العربي على أن ظروف المنطقة والمستجدات الإقليمية والدولية تستلزم تضامن الدول العربية لمواجهة التحديات.
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