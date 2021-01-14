كيف تحول تمثال كرة القدم في برج العرب إلى لاعب كرة يد؟ فنان تشكيلي يُجيب

كشف الفنان التشكيلي، شريف رسلان، عن تفاصيل مشاركته في صنع تمثال لاعب كرة اليد في الإسكندرية في مدخل مدينة برج العرب لترحيب بالمنتخبات المشاركة في مونديال اليد التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 وحتى 31 يناير الجاري.





وقال "رسلان" في لقائه عبر تطبيق زوم مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن التمثال كان موجود بالفعل وكان عبارة عن تمثال للاعب كرة قدم أثناء افتتاح بطولة أمم أفريقيا التي استضافتها مصر العام الماضي.





وأضاف أنه تم القيام بتعديل التمثال من لاعب كرة قدم إلى لاعب كرة يد حتى يتوافق مع بطولة كأس العالم لليد، مشيرًا إلى أنه تم التغيير من وضع جسم التمثال وحركته خلال فترة مدتها 20 يوم، والتمثال من خامة حديثة خفيفة تبرز شكل التمثال وبداخله يكون فارغ.





وفي ذات السياق قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن استضافة مصر لكأس العال لكرة اليد تحد كبير في ظل وباء كورونا، مؤكدًا أن مصر على قدر هذا التحدي لتقديم صورة مشرفة تليق بها.





وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، في اتصال هاتفي مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الأربعاء أن الفرق المشاركة في كأس العالم لليد محاطة بكافة أنواع الرعاية الطبية وننظم البطولة بطريقة الفقاعات الطبية المعقمة.





وأشار إلى أن هناك مجموعة ثابتة من العاملين في الفنادق والفرق الطبية تكون مصاحبة لكل فريق مشارك، موضحًا أن هذه المجموعة مغلقة تتحرك في مسارات محددة ما بين صالات التدريب والفندق والمباريات.





وأوضح أنه في داخل كل فندق عيادة متخصصة مجهزة بأحدث الأجهزة ووجود من 8 إلى 10 غرف عزل داخل الفندق لإقامة المشتبه في إصابتهم، بالإضافة إلى الخدمات الإسعافية داخل الصالات وخارجها، ووجود مستشفيتين مجهزتين لاستقبال الحالات التي يتم التأكد من إصابتها.





وتابع "لن يسمح لأحد بالدخول إلى مصر إلا ومعه مسحة سلبية، ويتم القيام بتحليل بي سي ار كل 72 ساعة لكل المقيمين داخل الفندق أو الفقاعة وإقامة تحليل كل 48 ساعة للفرق المشاركة"، لافتًا إلى أن هناك غرفة عمليات للأزمات الوقائية موجودة في وزارة الصحة برئاسة الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة وتعمل لمدة 24 ساعة يوميًا لمتابعة هذا الحدث.



