خاص... رمضان محمد بعد تأجيل أغنية " أغيب عنك" : تامر حسني يعمل اللى هو عايزه

الأربعاء 13/يناير/2021 - 11:48 م
بوابة الفجر
نادين نجدي

إنتهى الفنان تامر حسني من تسجيل أغنيته الجديدة " اغيب عنك" ، الذي تعاون فيها مع الشاعر رمضان محمد ، والتي كان يتوقع الكثير طرحها ضمن البوم "خليك فولازي" .

وأضاف الشاعر الغنائي رمضان محمد في تصريح خاص ل"الفجر الفني" :" الأغنية تم تغيرها من اسم "انت لوحدك" ل "أغيب عنك" ، وهذا التغير قام به تامر حسني ، لأنه وجده افضل ، والاغينة من كلماتي و ألحان محمد جمال وتوزيع الهامى دهيمه " .


وأستكمل رمضان حديثه قائلاً:" أُعجب تامر بالأغنية كثيراً واحبها، ووعدني بأنها ستطرح في الألبوم الجديد إن شاء الله ، بعد نزول البوم "خليك فولازي "، وتامر قام بتنفيذ وتسجيل هذه الأغنية وأتمنى أن تنل إعجاب الجمهور".


أما عن موعد نزول الالبوم الجديد فقال رمضان :" سيطرح في هذه السنة " .


وكان رمضان محمد تعاون مع تامر حسني ، فى أغنية"100 وش"، والتى تجمعه لأول مرة مع ثلاثة من أبرز نجوم الأغنية الشعبية "أحمد شيبة، ومصطفى حجاج، ودياب"، وهى من كلمات رمضان محمد، وألحان تامر حسنى و محمد الصاوى، وتوزيع أحمد عادل، مع الهندسة الصوتية والماستر لهانى محروس، والكليب من إخراج حسام الحسينى.

أخبار تهمك

موسيماني يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 5 ساعات

بعد رحيله بكورونا.. تفاصيل تورط صفوت الشريف في جريمة قتل السندريلا

منذ ساعة و 15 دقيقة

الزمالك يستقر على بديل فرجاني ساسي

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يرفض الصفقة الجديدة في الأهلي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

نقل عبلة الكحلاوي لغرفة العناية المركزة عقب إصابتها بكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يخطط لخطف صفقة مدوية من قلب بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة بيلباو في كأس السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يرفض تجديد عقد زيزو

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تعرف علي تفاصيل وفاة صفوت الشريف

منذ ساعة و 23 دقيقة

تفاصيل صفقة انتقال مصطفي محمد إلى سانت إيتيان

منذ حوالي 3 ساعات

قرار مثير من رمضان صبحي بشأن مستقبله مع بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وفاة صفوت الشريف بكورونا

منذ ساعة و نصف

عاجل| وفاة 58 شخصا بكورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

فادي فريد يتحدى الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة كبرى.. بايرن ميونخ يودع كأس ألمانيا

منذ 34 دقيقة

عاجل.. رد ناري من موسيماني على تصريحات ميدو

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:28 ص

بعد رحيله بكورونا.. تفاصيل تورط صفوت الشريف في جريمة قتل السندريلا

عاجل| وفاة 58 شخصا بكورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

11:55 م

عاجل.. وفاة صفوت الشريف بكورونا

12:13 ص

عاجل.. تعرف علي تفاصيل وفاة صفوت الشريف

12:20 ص

موسيماني يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

08:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض