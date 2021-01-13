موسيماني يرفض الصفقة الجديدة في الأهلي

الأربعاء 13/يناير/2021 - 11:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

رفض المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، فكرة تدعيم مركز الظهير الأيمن في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وسيكتفي موسيماني بالثنائي محمد هاني وأحمد رمضان بيكهام، في مركز الظهير الأيمن، وعدم التعاقد مع لاعب جديد في هذا المركز.

وكشف مصدر مطلع في النادي الأهلي، ان المدرب الجنوب أفريقي يرفض الانتقادات الموجهة إلى بيكهام بسبب عدم قدرته في الشق الهجومي في مركز الظهير الأيمن.

وأكد المصدر: ان موسيماني معجب بقدرات بيكهام، وإيجادته في اللعب في أكثر من مركز، سواء فى الدفاع أو فى وسط الملعب، ولا يحتاج لأي لاعب جديد.

وأتم: سيعتمد المدير الفني للأهلي على الثنائى هاني وبيكهام، بجانب إمكانية الدفع بأى من أكرم توفيق أو حسين الشحات في مركز الظهير الأيمن.

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