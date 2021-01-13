بمشاركة الأهلي.. الإعلان عن موعد انطلاقة مونديال الأندية في قطر

الأربعاء 13/يناير/2021 - 11:58 م
بوابة الفجر
علي خلاف

  

بدأ العد التنازلي ترقبا لانطلاق بطولة مونديال الأندية المقرر إقامته في قطر، حيث يشارك الأهلي من مصر بصفته حامل لقب دوري أبطال أفريقيا عن الموسم الماضي.

 

موعد انطلاقة مونديال الأندية في قطر

 

قرر الاتحاد الدولي  لكرة القدم "فيفا" إقامة نسخة 2020 من بطولة مونديال الأندية في 1 فبراير، على أن يقام النهائي يوم 11 من الشهر نفسه.

 

ويشارك في النسخة الجديدة من مونديال الأندية فريق الأهلي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، عن النسخة الماضية عقب تغلبه في النهائي أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف.

 

ويشارك أيضا فريق بايرن ميونيخ الألماني للمرة الثانية في تاريخه باعتباره بطلًا لبطولة دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى الدحيل بطل الدوري القطري.

 

وتشهد البطولة العالمية مشاركة، أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، وأولسان بطل آسيا، فيما لم يتحدد بعد الفرق المشاركة عن بقية القارات.

 

الجدير بالذكر أن الإتحاد الدولي لكرة القدم، أعلن إقامة قرعة مونديال كأس العالم للأندية قطر 2021،  يوم 18 يناير الجارى العاصمة القطرية الدوحة.

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مونديال الأندية ‏بايرن ميونيخ الأهلي اخبار الأهلي أولسان

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