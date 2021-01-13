الزمالك يتراجع عن ضم نجم الدوري السعودي

الأربعاء 13/يناير/2021 - 11:30 م
بوابة الفجر
محمد الصو
تراجع مسؤولو نادي الزمالك، عن فكرة التعاقد مع صفقة المهاجم المنتظر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بسبب المطالب المادية.

ويحاول مسؤولو نادي الزمالك، التعاقد مع صفقة هجومية قوية، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لتعويض الرحيل المحتمل لنجم الفريق مصطفى محمد، بالفترة المقبلة.

ويرتبط الزمالك بالتعاقد مع السوري عمر خريبين نجم ومهاجم الهلال السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ومن المقرر أن ينتهي عقد خريبين مع الزعيم الهلالي بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع مجانًا لأي فريق، خاصةً أنه لا توجد نية لتجديد عقده مع فريقه.

ورفض النادي الأبيض، التوقيع مع خريبين بسبب راتبه الضخم الذي يتقاضاه سنويًا، في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، والتراجع المادي.

وكان مصطفى محمد مهاجم الفريق، تمسك بالرحيل عن صفوف ناديه من أجل الاحتراف الخارجي في ظلت تلقيه عدة عروض أوروبية.

وحصل اللاعب على عرض من جانب نادي سانت اتيان الفرنسي، للظفر بخدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

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