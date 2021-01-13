الإصابات تضرب صفوف بتروجت بالقسم الثاني

الأربعاء 13/يناير/2021 - 11:25 م
بوابة الفجر
أميره هاشم

أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت بقيادة ياسر رجب ،عن تعرض بعض اللاعبين لإصابتهم بفيروس كورونا المستجد.


وبلغت عدد الإصابات 8 لاعبين هم: شيكا ، وسامح ابراهيم ، وأحمدالنفراوى ومصطفي معوض، واحمد كمال وخالد عبدالرازق، وجودة، والشحات من الناشئين .

بجانب إصابة ثلاث أفراد من الجهاز الفني وهم شريف بيومي، وابراهيم عبد الجواد وطارق حماد مما أدي لتأجيل مباراة الفريق البترولي مع جمهورية شبين
إلى يوم 25يناير.

يذكر أن بتروجت برصيد11نقطة محتلا المركز الخامس ،بينما جمهورية شبين برصيد7نقاط محتلا المركز الثالث عشر.

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