شاهد.. أحمد سعد: أنا في موسم تزاوج.. ونفسي في "مذيعة"

الخميس 14/يناير/2021 - 12:59 ص
أحمد سعد
أحمد سعد
أمنية فوزي
كشف الفنان أحمد سعد، أنه سيتزوج قريبًا، وربما خلال شهر من الآن، مازحًا:" أنا في موسم التزاوج بتاعي.. ونفسى أتجوز مذيعة".

وقال "سعد"، خلال حواره ببرنامج "صبايا الخير" الذى تقدمه الإعلامية ريهام سعيد، عبر فضائية "النهار"، إن حياته تغيرت كثيرًا، كما أن أهدافه تغيرت، ويعمل على تطوير نفسه فكريًا.

وعن دخوله مرحلة التدين خلال زواجه من الفنانة سمية الخشاب، قال:"كنت داخل متدين أوي.. كنت بعمل حاجات وحشة كتير وحبيت أكون شخص تاني.. وكنت في مرحلة روحانية جدًا.. وطوال حياتي شخصيتي أبيض وأسود ومفيش رمادي.. سبحنا اتقطعت".

وأشار إلى أنه بدأ الاهتمام أكثر بالجوهر عن المظهر، مضيفًا:"ياما ناس بشعرها مش كويسين، ومحجبات أيضًا مش كويسين.. وهناك توافق كبير ما بيني وبين خطيبتي الآن".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

زواج الفنان احمد سعد بوابة الفجر الفنان احمد سعد الفجر احمد سعد

أخبار تهمك

قرار مثير من رمضان صبحي بشأن مستقبله مع بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| وفاة 58 شخصا بكورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

تفاصيل صفقة انتقال مصطفي محمد إلى سانت إيتيان

منذ حوالي 3 ساعات

بعد رحيله بكورونا.. تفاصيل تورط صفوت الشريف في جريمة قتل السندريلا

منذ ساعة و 14 دقيقة

موسيماني يرفض الصفقة الجديدة في الأهلي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

الأهلي يخطط لخطف صفقة مدوية من قلب بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

فادي فريد يتحدى الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة بيلباو في كأس السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة كبرى.. بايرن ميونخ يودع كأس ألمانيا

منذ 34 دقيقة

عاجل.. رد ناري من موسيماني على تصريحات ميدو

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يرفض تجديد عقد زيزو

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تعرف علي تفاصيل وفاة صفوت الشريف

منذ ساعة و 23 دقيقة

الزمالك يستقر على بديل فرجاني ساسي

منذ حوالي 4 ساعات

نقل عبلة الكحلاوي لغرفة العناية المركزة عقب إصابتها بكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وفاة صفوت الشريف بكورونا

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

أحمد جمال يكشف عن مفاجأة في بداية مشواره الغنائي.. ويؤكد: "ذا فويس" علامة في حياتي

ريهام سعيد تعلق على تصريحات أنغام: "الموت والمرض برضو نصيب"

"عاملة حساب مرضك".. ريم البارودي ترد على تصريحات أحمد سعد بزواجه منها 6 أيام فقط

الطالع الفلكي الخَمِيس 16/4/2020..كَوْكَبِة الفَرَسْ!

إنجي علي: "تعرضت للخيانة في حياتي.. ومعرفش اتجوز من غير حب"

أسماء أبو اليزيد في أحدث ظهور لها

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:28 ص

بعد رحيله بكورونا.. تفاصيل تورط صفوت الشريف في جريمة قتل السندريلا

عاجل| وفاة 58 شخصا بكورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

11:55 م

عاجل.. وفاة صفوت الشريف بكورونا

12:13 ص

عاجل.. تعرف علي تفاصيل وفاة صفوت الشريف

12:20 ص

موسيماني يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

08:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض