شاهد.. أحمد سعد: أنا في موسم تزاوج.. ونفسي في "مذيعة"

كشف الفنان أحمد سعد، أنه سيتزوج قريبًا، وربما خلال شهر من الآن، مازحًا:" أنا في موسم التزاوج بتاعي.. ونفسى أتجوز مذيعة".





وقال "سعد"، خلال حواره ببرنامج "صبايا الخير" الذى تقدمه الإعلامية ريهام سعيد، عبر فضائية "النهار"، إن حياته تغيرت كثيرًا، كما أن أهدافه تغيرت، ويعمل على تطوير نفسه فكريًا.





وعن دخوله مرحلة التدين خلال زواجه من الفنانة سمية الخشاب، قال:"كنت داخل متدين أوي.. كنت بعمل حاجات وحشة كتير وحبيت أكون شخص تاني.. وكنت في مرحلة روحانية جدًا.. وطوال حياتي شخصيتي أبيض وأسود ومفيش رمادي.. سبحنا اتقطعت".



