متحدث التنمية المحلية: 25 ألف مخالفة للمواعيد الإغلاق

الخميس 14/يناير/2021 - 05:16 ص
خالد قاسم
خالد قاسم
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزارة تتواصل بشكل دائم مع المحافظين لمتابعة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية سواء في المواقف الداخلية أو العمومية ما بين المحافظات، أو في الأسواق أو وسائل النقل العامة، للحد من انتشار فيروس كورونا قدر الإمكان. 

وتابع "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الأربعاء، أن المقاهي التي تقوم بتقديم الشيشة تغلق أسبوعًا وتدفع غرامة تصل لـ4 آلاف جنيه.

ولفت المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إلى أن هناك 25 ألف مخالفة للمواعيد الإغلاق، وتم إغلاق 9 آلاف محل، و3آلاف ورشة، و393 سوقًا، و646 مطعمًا، خلاف إغلاق 2138 مركزًا دورس خصوصية.

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