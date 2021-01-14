متحدث التنمية المحلية: 25 ألف مخالفة للمواعيد الإغلاق

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزارة تتواصل بشكل دائم مع المحافظين لمتابعة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية سواء في المواقف الداخلية أو العمومية ما بين المحافظات، أو في الأسواق أو وسائل النقل العامة، للحد من انتشار فيروس كورونا قدر الإمكان.





وتابع "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الأربعاء، أن المقاهي التي تقوم بتقديم الشيشة تغلق أسبوعًا وتدفع غرامة تصل لـ4 آلاف جنيه.



