مؤرخ يكشف حقيقة ملك مصري يثير الجدل بين دول عربية (فيديو)

قال الدكتور بسام الشماع، المؤرخ وعضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، إن شيشنق اسم ليبي من الأسرة الـ 23، وتنحدر من أصول ليبية، لافتًا إلى أن الأجانب كانوا يتمصرون عندما يتواجدوا في مصر.





وأضاف الشماع، خلال لقائه عبر زووم مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن شيشنق الأول كان الجنرال القائد الأعلى للجيش، لافتًا إلى أنه لم يقم بثورة للاستيلاء على الحكم بل انتظر حتى وفاة أخر ملوك الأسرة الحادية والعشرين واستولى على العرش في تانيس، ومن ثم فقد قامت الأسرة الثانية والعشرين واتخذت من بوباسطة بشرق الدلتا عاصمة لها.



