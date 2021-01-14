شاهد.. تعليق جرئ من إبراهيم عيسى على براءة فتاتي "التيك توك"

الخميس 14/يناير/2021 - 08:00 ص
حنين حسام ومودة الأدهم
حنين حسام ومودة الأدهم
شيماء حسن
قال الإعلامي إبراهيم عيسى، تعليقا على الحكم ببراءة فتاتي "التيك توك" حنين حسام ومودة الأدهم، إن "الحكمة ببراءة حنين حسام ومودة الأدهم يضرب جرس إنذار أن نتوقف عن أن نكون مجتمع من المطوعين".

وأضاف "عيسى" خلال تقديم برنامجه "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الأربعاء: "إيه حالة الترصد والنفاق الديني التي تملأ مواقع السوشيال ميديا الذي يسيطر على الكثير من صفحاته السلفيين والإخوان ويقعد يبتز أجهزة الدولة حتى تتخذ قرار بمتابعة رقصة دي أو لبس فنانة بعينها، أنا أرى أن قلة العقل أخطر على مصر من قلة الأدب".

وفي ذات السياق قال حسين بركات، محامي فتاة التيك توك حنين حسام، على قرار براءة موكلته من تهمة التعدي على القيم والمبادي الأسرية، قائلا: "قرار المحكمة جميل جدًا، وفاجئنا كلنا".

وتابع "بركات"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن المتعاطفين مع حنين حسام لا يعرفون وضعها في القضية، معقبًا: "أتمنى الناس تفكر تفكير كويس، وأنا بشكر المحكمة، لأنها وصلت للنتيجة الحقيقية لواقعة حنين حسام".

ولفت إلى أنه لا يوجد أي شيء يدين حنين حسام في أوراق الدعوى، موجهًا الشكر لكل قضاء مصر، متابعًا: "قرار الافراج اليوم فخر لمصر، لأن القانون عادل يحمي المواطن".

وبرأت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، الثلاثاء، حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين من تهمة التعدي على القيم والمبادئ الأسرية، وإلغاء حكم محكمة جنح القاهرة الاقتصادية بمعاقبتهن بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه، وتأييد الغرامة لمودة الأدهم فقط.

وتواجه المتهمتان، 9 اتهامات قامت على إثرها النيابة العامة بإحالتهما بصحبة 3 آخرين للجنايات، وهي: "الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع، اشتركا مع آخرين في استدراج الفتيات واستغلالهم عبر البث المباشر، ارتكاب جريمة الإتجار بالبشر، تلقيا تحويلات بنكية من إدارة التطبيق مقابل ما حققاه من مشاهدة، نشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لها، التحريض على الفسق، عضوتان بمجموعة "واتس أب" لتلقى تكليفات استغلال الفتيات، تشجيع الفتيات المراهقات على بث فيديوهات مشابهة، الهروب من العدالة ومحاولة التخفى وتشفير هواتفهما وحساباتهما".

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