أسعار الذهب اليوم الخميس 14-1-2021.. المعدن الأصفر يستعيد مكاسبه

عوضت أسعار الذهب خسائرها في بداية التعاملات اليوم الخميس، ليربح جرام الذهب نحو 7 جنيهات.

سعر الذهب في مصر:

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 812 جنيهًا .

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 696 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 928 جنيهًا، ووصل سعر جنيه الذهب إلى 6496 جنيهات.

السعر العالمي للذهب:

قفزت أسعار الذهب في نهاية تعاملات يوم الأربعاء، مع ترقب التطورات الاقتصادية والسياسية.





ويأتي ارتفاع أسعار المعدن الأصفر، مع تراجع عوائد السندات الأمريكية من أعلى مستوى منذ مارس .





وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة بنحو 0.4 بالمائة خلال الشهر الماضي.









فيما يترقب المستثمرون إعلان الرئيس المنتخب جو بايدن خطة تحفيزية كبيرة لمواجهة تداعيات الوباء، وكذلك محاولة الديمقراطيين لعزل الرئيس دونالد ترامب.





وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنحو 0.6 بالمائة أو ما يوازي 10.70 دولار، ليصل إلى مستوى 1854.90 دولار للأوقية.





واستقر سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر عند مستوى 1855.34 دولار للأوقية.