أعلن نادي أولمبيك ليون الفرنسي اليوم الأربعاء، عن إعارة لاعبه موسى ديمبيلي مقابل 1.5 مليون يورو حتى 30 يونيو(حزيران) 2021 إلى أتلتيكو مدريد، مع خيار الشراء مقابل 33.5 مليون يورو "يمكن أن تضاف لها حوافز بخمسة ملايين".



وأعلن النادي المدريدي بعدها بدقائق أنه توصل لاتفاق لاستعارة اللاعب لنهاية الموسم وأن المهاجم الفرنسي خضع لفحص طبي قبل أن يصبح لاعباً جديداً في صفوفه.



وبالإضافة إلى سعر الإعارة والسعر المحتمل للشراء، سيحصل ليون على 10% عند انتقال اللاعب في المستقبل لناد آخر.



وخاض ديمبيلي 16 مباراة مع ليون هذا الموسم في الدوري الفرنسي، وغاب عن آخر ثلاث مواجهات بسبب كسر في الذراع يوم 23 ديسمبر(كانون الأول)، وستبعده عن المنافسات لشهر على الاقل، بحسب تقديرات النادي الفرنسي، وبالتالي لن يكون متاحاً قبل منتصف فبراير (شباط).



وتعاقد الأتلتي مع اللاعب لتعويض رحيل مهاجمه دييغو كوستا، لينافس على مركز هجومي مع جواو فليكس وانخل كوريا وماركوس يورنتي ولويس سواريز.



وكان ليون دفع 22 مليون يورو في أغسطس(آب) 2018 للتعاقد مع ديمبيلي من سلتيك الإسكتلندي وكان يرتبط معه بعقد حتى يونيو(حزيران) 2023.