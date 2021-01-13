موسيماني يقرر عودة السولية لقائمة الأهلي في المباراة المقبلة

الأربعاء 13/يناير/2021 - 10:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

قرر الجهاز الفنى لنادى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى، عودة عمرو السولية لاعب وسط الفريق الكروي الأول، لقائمة الفريق التى ستخوض لقاء البنك الأهلي المقبلة فى مسابقة الدورى الممتاز.

وابتعد السولية خلال الفترة الماضية عن المشاركة مع النادي الأهلي في جميع المباريات، بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا المسجد.

وأبدي موسيماني بعض الملاحظات السلبية على طريقة أداء أحمد رمضان بيكهام فى الفترة الماضية، بسبب عدم إجادة اللاعب فى الأدوار الهجومية الصريحة.

والجدير بالذكر أن النادي الأهلي يحتل المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 16بقطة.

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