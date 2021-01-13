نادي Z يتعاقد مع الشناوي وجدو في دوري القسم الثاني



ونجح نادي زد في التعاقد مع الشناوي في صفقة انتقال حر، بعد فسخ تعاقده مع نادي طنطا، وذلك لتدعيم منتصف ملعب الفريق.



كما نجح نادي زد، فى التعاقد مع اللاعب محمد ناجي (جدو) مهاجم طنطا والاتحاد السكندري، لتدعيم خط الهجوم للفريق لنهاية الموسم الحالي.



ويحتل زد المركز الرابع برصيد 13 نقطة، ويستعد الفريق لمواجهة منتخب السويس، الجمعة المقبل، ضمن مباريات الأسبوع التاسع بالمجموعة الثانية بالقسم الثاني.

أعلن نادي زد اف سي، أحد أندية القسم الثاني، التعاقد مع أحمد الشناوي، لاعب الوسط السابق لفريق طنطا، في صفقة انتقال حر، لمدة موسمين، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.