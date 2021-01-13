نادي Z يتعاقد مع الشناوي وجدو في دوري القسم الثاني

الأربعاء 13/يناير/2021 - 10:52 م
بوابة الفجر
لؤي ماجد

أعلن نادي زد اف سي، أحد أندية القسم الثاني، التعاقد مع أحمد الشناوي، لاعب الوسط السابق لفريق طنطا، في صفقة انتقال حر، لمدة موسمين، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ونجح نادي زد في التعاقد مع الشناوي في صفقة انتقال حر، بعد فسخ تعاقده مع نادي طنطا، وذلك لتدعيم منتصف ملعب الفريق.

كما نجح نادي زد، فى التعاقد مع اللاعب محمد ناجي (جدو) مهاجم طنطا والاتحاد السكندري، لتدعيم خط الهجوم للفريق لنهاية الموسم الحالي.

ويحتل زد المركز الرابع برصيد 13 نقطة، ويستعد الفريق لمواجهة منتخب السويس، الجمعة المقبل، ضمن مباريات الأسبوع التاسع بالمجموعة الثانية بالقسم الثاني.

أخبار تهمك

الزمالك يرفض تجديد عقد زيزو

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يحسم مصير عودة رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

قرار مثير من رمضان صبحي بشأن مستقبله مع بيراميدز

منذ ساعتين و 21 دقيقة

الزمالك يكشف آخر تطورات رحيل ساسي عن القلعة البيضاء

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. رد ناري من موسيماني على تصريحات ميدو

منذ ساعة و 20 دقيقة

تفاصيل صفقة انتقال مصطفي محمد إلى سانت إيتيان

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الزمالك يحاول إقناع نجم الفريق بالبقاء

منذ ساعتين و 21 دقيقة

الزمالك يبدأ مفاوضاته للتعاقد مع بديل مصطفي محمد

منذ حوالي 6 ساعات

نقل عبلة الكحلاوي لغرفة العناية المركزة عقب إصابتها بكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

فادي فريد يتحدى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

منذ ساعتين و 49 دقيقة

نادي Z يتعاقد مع الشناوي وجدو في دوري القسم الثاني

منذ أقل من نصف ساعة

ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة بيلباو في كأس السوبر

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يستقر على بديل فرجاني ساسي

منذ ساعة و 18 دقيقة

مفاجأة جديدة.. باتشيكو يوافق على رحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يخطط لخطف صفقة مدوية من قلب بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:29 م

ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة بيلباو في كأس السوبر

قرار مثير من رمضان صبحي بشأن مستقبله مع بيراميدز

08:59 م

موسيماني يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

08:31 م

عاجل.. رد ناري من موسيماني على تصريحات ميدو

10:00 م

تفاصيل صفقة انتقال مصطفي محمد إلى سانت إيتيان

10:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض