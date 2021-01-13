قفزة في أسعار الذهب بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء

قفزت أسعار الذهب في نهاية تعاملات يوم الأربعاء، مع ترقب التطورات الاقتصادية والسياسية.









ويأتي ارتفاع أسعار المعدن الأصفر، مع تراجع عوائد السندات الأمريكية من أعلى مستوى منذ مارس .





وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة بنحو 0.4 بالمائة خلال الشهر الماضي.





فيما يترقب المستثمرون إعلان الرئيس المنتخب جو بايدن خطة تحفيزية كبيرة لمواجهة تداعيات الوباء، وكذلك محاولة الديمقراطيين لعزل الرئيس دونالد ترامب.





وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنحو 0.6 بالمائة أو ما يوازي 10.70 دولار، ليصل إلى مستوى 1854.90 دولار للأوقية.





وبحلول الساعة 6:40 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر عند مستوى 1855.34 دولار للأوقية.





وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 90.25.