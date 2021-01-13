أسعار النفط تتراجع بالختام مع انخفاض المخزون الأمريكي

الأربعاء 13/يناير/2021 - 10:48 م
بوابة الفجر
أنهت أسعار النفط تعاملات اليوم الأربعاء، على تراجع بعد أن كشفت إدارة معلومات الطاقة عن تراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 3.2 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 4.4 مليون برميل.

وكان معهد البترول الأمريكي كشف في البيانات الأولية عن تراجع مخزونات النفط الأمريكية بنحو 5.8 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.

في حين استقر إنتاج الولايات المتحدة من النفط  عند مستوى 11 مليون برميل يومياً في الأسبوع المنصرم.

وعادت أسعار النفط إلى مستوياتها قبل تفشي فيروس كورونا، مع تعهد السعودية بخفض طوعي لإنتاج النفط خلال الشهرين المقبلين، لكن مخاوف الوباء لا تزال تكبح جماح المكاسب.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير بنحو 0.6 بالمائة إلى 52.91 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 7:50 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر العقود الآجلة للخام القياسي "برنت" تسليم مارس بنسبة 0.8 المائة إلى 56.11 دولار للبرميل.

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