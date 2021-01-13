جمهورية شبين يتعاقد مع مهاجم سبورتنج كاسل لموسمين ونصف



وسبق للجمهورية مؤخرا ضم أكثر من لاعب منهم أيمن سعد لاعب سمسطا، ومصطفى هاني ظهير أيسر طنطا، ومحمود مغربي مهاجم الرجاء وسيراميكا.

تعاقد فريق جمهورية شبين بقيادة مديرة الفني ياسر رضوان، مع اللاعب محمود عزت، مهاجم فريق سبورتنج كاسل، لتدعيم صفوفة، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، بدوري القسم الثاني.وقام عزت بالتوقيع للجمهورية لمدة موسمين ونصف، في تواجد المدير الفني، للفريق المنوفي، ووائل سعيد وكيل اللاعبين.ويعد اللاعب من مواليد مركز تلا قرية قشطوخ، وأحد مواليد 98، ولعب من قبل في صفوف كوكاكولا ومالية كفر الزيات قبل الإنضمام لسبورتنج كاسل، ثم التوقيع لجمهورية شبين.