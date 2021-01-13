خبيرة: هذه السلوكيات تجزم بفشل أي علاقة

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قالت ياسمين طلبة، خبيرة العلاقات الأسرية، إن الإنسان سواء كان رجلًا أو امرأة عندما يصاب بالاحباط يقوم بعدة سلوكيات تجزم بفشل العلاقة.



وتابعت "طلبة"، خلال حوارها مع الإعلاميان ممدوح الشناوي،ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن أهم السلوكيات التي تجزم بفشل العلاقة تتمثل في الانتقاد، بمعنى انتقاد الشخص وليس التصرف، أو التحقير مثل تصغير أي شيء تقوم به، أو الاندفاعية أو الانسحاب من المشاركة في أي حوار، ومن ثم تصبح الزوجين منفصلين، معقبة:" بيكون بينهم حيطة، الست والرجال بيقرر عدم مشاركة مشاعره مع زوجته".



وأضافت أن هناك تغير في الشخصية يحدث كل 10 سنوات وهذا الأمر ثابت علميًا، مشددة على ضرورة التواصل الدائم بين الزوجين لحل المشاكل باستمرار حتى لا تتفاقم، معقبة: "لازم الزوجة او الزوجة يتكلموا مع بعض بمنتهى الصراحة، وتكون المشاعر واضحة ومفصلة".

