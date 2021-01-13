خبيرة: هذه السلوكيات تجزم بفشل أي علاقة

الأربعاء 13/يناير/2021 - 10:25 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قالت ياسمين طلبة، خبيرة العلاقات الأسرية، إن الإنسان سواء كان رجلًا أو امرأة عندما يصاب بالاحباط يقوم بعدة سلوكيات تجزم بفشل العلاقة.

وتابعت "طلبة"، خلال حوارها مع الإعلاميان ممدوح الشناوي،ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن أهم السلوكيات التي تجزم بفشل العلاقة تتمثل في الانتقاد، بمعنى انتقاد الشخص وليس التصرف، أو التحقير مثل تصغير أي شيء تقوم به، أو الاندفاعية أو الانسحاب من المشاركة في أي حوار، ومن ثم تصبح الزوجين منفصلين، معقبة:" بيكون بينهم حيطة، الست والرجال بيقرر عدم مشاركة مشاعره مع زوجته".

وأضافت أن هناك تغير في الشخصية يحدث كل 10 سنوات وهذا الأمر ثابت علميًا، مشددة على ضرورة التواصل الدائم بين الزوجين لحل المشاكل باستمرار حتى لا تتفاقم، معقبة: "لازم الزوجة او الزوجة يتكلموا مع بعض بمنتهى الصراحة، وتكون المشاعر واضحة ومفصلة".

أخبار تهمك

مفاجأة جديدة.. باتشيكو يوافق على رحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يكشف آخر تطورات رحيل ساسي عن القلعة البيضاء

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

منذ ساعتين و 50 دقيقة

الزمالك يستقر على بديل فرجاني ساسي

منذ ساعة و 19 دقيقة

الزمالك يرفض تجديد عقد زيزو

منذ حوالي 8 ساعات

تفاصيل صفقة انتقال مصطفي محمد إلى سانت إيتيان

منذ أقل من ساعة

نقل عبلة الكحلاوي لغرفة العناية المركزة عقب إصابتها بكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحسم مصير عودة رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يحاول إقناع نجم الفريق بالبقاء

منذ ساعتين و 22 دقيقة

نادي Z يتعاقد مع الشناوي وجدو في دوري القسم الثاني

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يخطط لخطف صفقة مدوية من قلب بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

فادي فريد يتحدى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. رد ناري من موسيماني على تصريحات ميدو

منذ ساعة و 21 دقيقة

ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة بيلباو في كأس السوبر

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يبدأ مفاوضاته للتعاقد مع بديل مصطفي محمد

منذ حوالي 6 ساعات

قرار مثير من رمضان صبحي بشأن مستقبله مع بيراميدز

منذ ساعتين و 22 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:29 م

ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة بيلباو في كأس السوبر

قرار مثير من رمضان صبحي بشأن مستقبله مع بيراميدز

08:59 م

موسيماني يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

08:31 م

عاجل.. رد ناري من موسيماني على تصريحات ميدو

10:00 م

تفاصيل صفقة انتقال مصطفي محمد إلى سانت إيتيان

10:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض